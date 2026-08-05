MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 5 de agosto, ha estado formada por los números 37, 2, 11, 28, 40, 15. El número complementario es el 16 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.297.370,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 700.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 21.620 de Chiclana de la Frontera (Cádiz), situado en Bda. San Juan Bautista, L-8; en el nº 67.390 de Santo Domingo (Santa Cruz de Tenerife), situado en Avda. Ocho de Agosto, 27 y en el nº 98.450 de Coslada (Madrid), situado en Doctor Fleming, 35.