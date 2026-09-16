MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 16 de septiembre, ha estado formada por los números 38, 7, 2, 5, 29 y 1. El número complementario es el 21 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.323.555,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº507 de Madrid, situada en San Juan de Ortega, 94.