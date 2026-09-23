MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 23 de septiembre, ha estado formada por los números 11, 46, 37, 23, 28 y 34. El número complementario es el 30 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.602.853 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº6 de Málaga, situada en Cuarteles 28-32 - Local, 1.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº2 de Mota del Cuervo (Cuenca) situada en Ramón y Cajal Alta, 1; en el Despacho Receptor nº44.790 de San Bartolomé (Las Palmas), situado en Diseminado Crta. Arrecife, 39 y en el nº94.200 de Madrid, situado en Paseo Alberto Palacios, 84.