MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 4 de marzo, ha estado formada por los números 16, 19, 22, 25, 29, 47. El número complementario es el 41 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 3.120.762,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 3.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 193.305,43 euros, y que ha sido validado en el Despacho Receptor número 30.790 de Ames (A Coruña), situado en Rosalía de Castro, 38.-Milladoi.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 98 boletos acertantes, que recibirán 986,25 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.852 boletos acertantes, que recibirán 24,77 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 109.454 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.