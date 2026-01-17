Archivo - Sorteo, sorteos, juego, lotería, loterías, premio, La Primitiva - EUROPA PRESS - Archivo
MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 17 de enero, ha estado formada por los números 2, 4, 8, 11, 16 y 42. El número complementario es el 23 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.989.884 euros.
De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 3.600.000 euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el despacho receptor número 61.180 de Sant Jordi-Palma de Mallorca (Illes Balears), situado en Arada, 24.