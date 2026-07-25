MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 25 de julio, ha estado formada por los números 6, 26, 40, 10 30 y 31. El número complementario es el 42 y el reintegro, el 2.
La recaudación ha ascendido a 2.306.489,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.100.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº5 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), situada en Ronda Sant Ramon, 102, en la nº1 de Callosa de Segura (Alicante), situada en Ntra.Sra.Desamparados, 2 y en el Despacho Receptor nº 41.005 de La Carolina (Jaén), situado en Olavide, 25.