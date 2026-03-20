MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 20 de marzo, ha estado formada por los números 3, 5, 11, 20, 28, 43. El número complementario es el 10 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.579.404 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías no 4 de Majadahonda (Madrid), situada en C.C. Centro Oeste, L-10 Las Moreras, 2.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 36 de Alicante; en el Despacho Receptor no 60.805 de Ibiza (Illes Balears); en el no 65.230 de San Sebastián (Gipuzkoa); en el no 85.215 de Puente Duero (Valladolid) y en el no 86.790 de Vilagracia de Arousa (Pontevedra).

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 101 boletos acertantes, que recibirán 765 euros.

De Cuarta Categoría (4 aciertos) existen 5.244 boletos acertantes, que recibirán 22 euros.

De Quinta Categoría (3 aciertos) existen 97.071 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.