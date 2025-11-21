MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 21 de noviembre, ha estado formada por los números 11, 32, 29, 09, 41, 24. El número complementario es el 49 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 3.023.317 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, donde un único acertante podría ganar 3.300.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que recibirá un premio de 187.754,53 euros y que ha sido validado en la administración de loterías número 146 de Madrid, situada en la calle Bravo Murillo, 199.