MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 9 de enero, ha estado formada por los números 11, 17, 43, 4, 45, 29. El número complementario es el 46 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 3.013.819,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 188.199,76, y que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Veguellina de Órbigo (León), situada en Pío de Cela, 18

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 109 boletos acertantes, que recibirán 863,30 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.661 boletos acertantes, que recibirán 24,93 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 103.805 boletos acertantes, que recibirán 4,00 euros.