MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 3 de julio, ha estado formada por los números 5, 16, 12, 41, 4 y 49. El número complementario es el 2 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 3.584.640 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 5.500.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº2 de Girona situada en Ultonia, 14-Bajos 5 ; en la nº1 de A Cañiza (Pontevedra), situada en Oriente, 13; en la nº195 de Madrid, situada en C.C. Plaza Aluche L- B27. Avda. Los Poblados; en el Despacho Receptor nº45.910 de VILLACEDRÉ (León), situado en Real, 45; y en el nº65.230 de San Sebastián (Gipuzkoa), situado en Avda. Sierra Aralar, 34.