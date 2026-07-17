MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 17 de julio, ha estado formada por los números 32, 47, 40, 19, 27 y 29. El número complementario es el 23 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.521.952 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.100.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº51.010 de Teba (Málaga) situado en San Francisco, 57 y en la Administración de Loterías nº1 de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), situada en Paseo del Muro, 35.