MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 7 de agosto, ha estado formada por los números 43, 3, 25, 22, 49, 42. El número complementario es el 8 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.675.770 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Verín (Ourense), situada en Luis Espada, 66.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 9 de Santa Cruz de Tenerife, situada en Castillo, 3 y en la nº 28 de Vigo (Pontevedra), situada en C.C. 'Alcampo Vigo l' O Grove, 1.