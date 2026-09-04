MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 4 de septiembre, ha estado formada por los números 2, 9, 15, 18, 24, 33. El número complementario es el 43 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.976.391 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes. De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen 3 boletos acertantes, que recibirán 58.267 euros.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 161 boletos acertantes, que recibirán 543 euros. De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 6.864 boletos acertantes, que recibirán 19 euros. De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 116.344 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.