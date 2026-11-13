MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 13 de noviembre, ha estado formada por los números 35, 17, 42, 8, 4 y 47. El número complementario es el 33 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.742.810 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 41.540 de Jaén, situado en Antonio Vallés Perdrix, s/n.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº1 de Xirivella (Valencia), situada en Pascual Arbós, 32, Bajo 2; en la nº 336 de Madrid, situada en General Millán Astray, 19; y en el Despacho Receptor nº 51.190 de Málaga, situado en Boca Negra, 1.