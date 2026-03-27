MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 27 de marzo, ha estado formada por los números 6, 1, 42, 35, 45, 26. El número complementario es el 14 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.856.879,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Número 13 de Palma de Mallorca, situada en Caputxins, 9.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Número 2 de Macael (Almería), en la Número 424 de Madrid y en la Número 483 de Madrid.