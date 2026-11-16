MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 16 de noviembre, ha estado formada por los números 8, 34, 9, 48, 17 y 43. El número complementario es el 29, el reintegro el 0 y el Joker, 6436393. La recaudación ha ascendido a 6.197.289 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy existe un boleto acertante de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (seis aciertos) cobrará la cantidad de 11.659.151,22 euros.

Dicho boleto ha sido validado en el Despacho Receptor nº 21.175 de Cádiz, situado en Avenida Marconi, 1.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 21.060 de Cádiz, situado en Avenida del Perú, 12.