Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 13 de octubre

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 13 de octubre, ha estado formada por los números 23, 39, 21, 44 y 49. Las estrellas son 4 y 11. La recaudación ha ascendido a 35.938.665,40 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) que ha sido validado en el Despacho Receptor nº69.940 de Castro urdiales (Cantabria ), situado en Ataúlfo Argenta, 5.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 49 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de Rivas- Vaciamadrid (Madrid), situada en Plaza Pau Casals, 4.