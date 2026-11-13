Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes 13 de noviembre

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 13 de noviembre, ha estado formada por los números 41, 32, 45, 27 y 16. Las estrellas son 12 y 2. La recaudación ha ascendido a 53.766.057,40 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 25 de Santander (Cantabria), situada en C.C. Carrefour-Peñacastillo "El Empalme" L-39.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 26 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de San Javier (Murcia), situada en C.C. Dos Mares. Carretera Nacional 332, Km32, L-B13-A.