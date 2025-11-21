Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 21 de noviembre, ha estado formada por los números 35, 17, 48, 29 y 19. Las estrellas son 9 y 5. La recaudación ha ascendido a 71.929.011 euros.
En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría.
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 162 millones de euros.
En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0), por lo que recibirá un premio de 24.375,94 euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la administración de loterías número 7 de Majadahonda (Madrid), situada en Hospital Puerta de Hierro Manuel de Falla, 1 L 1-3.