MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 7 de agosto, ha estado formada por los números 35, 26, 29, 47 y 38. Las estrellas son 1 y 2. La recaudación ha ascendido a 60.333.642,60 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría (cinco + dos) que ha sido validado en Bélgica. En España existen dos boletos acertantes

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno) que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Oropesa del Mar (Castellón), situada en Goya, 65 y en la nº 3 de Vélez-Málaga (Málaga), situada en Cristo, 11.

En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Teià (Barcelona), situada en Paseo de la Riera, 72.