MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 3 de julio, ha estado formada por los números 12, 2, 25, 39 y 17. Las estrellas son 2 y 1. La recaudación ha ascendido a 53.697.996 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría (cinco + dos) que ha sido validado en Bélgica. En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco + cero).

En el próximo sorteo de Euromillones se pondrá en juego un Fondo Garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

El boleto acertante de El Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.