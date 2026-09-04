Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes 4 de septiembre

Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 4 septiembre 2026 22:40
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MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 4 de septiembre, ha estado formada por los números 46, 27, 12, 19 y 11. Las estrellas son 4 y 12. La recaudación ha ascendido a 53.222.930 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) que ha sido validado en la Administración de Loterías no 1 de Calatayud (Zaragoza), situada en Paseo Cortes de Aragón, 5.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 98 millones de euros.

El boleto acertante de 'El Millón' ha sido validado en la Administración de Loterías no 1 de Aracena (Huelva), situada en Plaza Marqués de Aracena, 23.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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