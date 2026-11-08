MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 8 de noviembre, ha estado formada por los números 22 41 39 31 49. El número clave (reintegro) ha sido el 4. La recaudación del sorteo ha ascendido a 4.236.247,50 euros.

De Primera Categoría (cinco + uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 21.800.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco + cero) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 94.205 de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), situado en Avenida Pablo Iglesias, 83.