MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 20 de noviembre, ha estado formada por los números 7, 31, 3, 49, 2 y 41. El número complementario es el 22, el reintegro el 0 y el Joker, 4767802. La recaudación ha ascendido a euros 10.909.049,00.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 43.000.000,00 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor número 74.040 de Soria, situado en Marqués de Cerralbo, s/n; en el número 86.205 de O Porriño (Pontevedra), situado en Ramón González, 7 y en la Administración de Loterías número 1 de Barco de Valdeorras (Ourense), situada en Lauro Olmo, 2.