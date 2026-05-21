MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 21 de mayo, ha estado formada por los números 33, 9, 12, 49, 37 y 18. El número complementario es el 31, el reintegro el 3 y el Joker, 7680567. La recaudación ha ascendido a 10.002.259 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 3.700.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº115 de Barcelona; en la nº1 de Roda de Berà (Tarragona); en la nº3 de Alcorcón (Madrid); y el Despacho Receptor nº33.325 de Camallera (Girona).