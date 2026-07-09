MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este jueves, 9 de julio, ha estado formada por los 32, 38, 30, 43, 22 y 28. El número complementario es el 3, el reintegro el 8 y el Joker, 1482783. La recaudación ha ascendido a 11.282.104 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 33.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº23 de Terrassa (Barcelona), en la nº2 de Rute (Córdoba), en la nº1 de Cee (A Coruña), en el Despacho Receptor nº36.065 de Pulianas (Granada) y en el nº49.135 de Burela (Lugo).