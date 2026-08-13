MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 13 de agosto, ha estado formada por los números 27, 49, 21, 41, 48, 33. El número complementario es el 11, el reintegro el 2 y el Joker, 8219703. La recaudación ha ascendido a 11.409.005 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 60.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 54.605 de Cabo de Palos-Cartagena (Murcia), en la Administración de Loterías nº 27 de San Sebastián y en la nº 2 de Lalín (Pontevedra).