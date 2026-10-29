MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 29 de octubre, ha estado formada por los número 31, 28, 18, 19, 44, 2. El número complementario es el 9, el reintegro el 9 y el Joker, 3013180. La recaudación ha ascendido a 11.461.291 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy existen dos boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + reintegro), que con el premio acumulado de Primera Categoría (seis aciertos) cobrarán la cantidad de 22.570.220,66 euros.

Dichos boletos han sido validados en la Administración de Loterías nº 5 de Cornellà de Llobregat (Barcelona), situada en Vistalegre, 13, y en el Despacho Receptor no 77.500 de Méntrida (Toledo), situado en Av. Solana, 29.

El otro boleto acertante de Primera Categoría (seis aciertos) ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de Girona, situada en Ultònia, 14 - bajos 5.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario) existen cinco boletos acertantes. En el sorteo del Joker de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría, con un premio de 1.000.000 de euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Navalcarnero (Madrid), situada en Libertad, 70 - L1.