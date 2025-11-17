MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 17 de noviembre, ha estado formada por los números 45, 02, 12, 46, 08 y 13. El número complementario es el 04, el reintegro el 2 y el Joker, 8695158. La recaudación ha ascendido a 6.284.840 euros.
En el sorteo de 'La Primitiva' de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por lo que el bote generado se pondrá en juego en el próximo sorteo de 'La Primitiva', donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 40.500.000 euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes premiados con 56.453,92 euros cada uno que han sido validados en el despacho receptor número 01.660 de Hellín (Albacete), situado en Gran Vía, 37; y en la administración de loterías número 146 de Barcelona, situada en Palomar, 16.