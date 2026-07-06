MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este lunes, 6 de julio, ha estado formada por los 48, 13, 28, 22, 32 y 33. El número complementario es el 24, el reintegro el 6 y el Joker, 5142877. La recaudación ha ascendido a 6.713.871 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 30.500.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor No 42.105 de Jerez de La Frontera (Cádiz), situado en La Paquera de Jerez s/n.