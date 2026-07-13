MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 13 de julio, ha estado formada por los números 45, 35, 46 47, 6 y 39. El número complementario es el 18, el reintegro el 6 y el Joker, 6240449. La recaudación ha ascendido a 6.784.830 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 37.000.000 de euros.
Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.