MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 3 de agosto, ha estado formada por los números 45, 28, 16, 6, 33 y 38. El número complementario es el 8, el reintegro el 2 y el Joker, 2455378. La recaudación ha ascendido a 6.892.783 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 53.000.000 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº2 de San Clemente (Cuenca), situada en Boteros, 3 bis; en la nº4 de Carcaixent (Valencia), situada en Avda. Joan XXIII, 88-1A y en el Despacho Receptor nº50.210 de San Pedro de Alcántara (Málaga), situado en Córdoba, 19.