MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 31 de agosto, ha estado formada por los números 31, 5, 17, 41, 23 y 20. El número complementario es el 30, el reintegro el 1 y el Joker, 9659495. La recaudación ha ascendido a 6.156.547 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 9.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 7 de Huesca, situada en la calle Porches de Galicia, 3; en el Despacho Receptor no 54.755 de Moratalla (Murcia), situado en Ctra. de Caravaca,44; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.