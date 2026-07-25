MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 25 de julio, ha estado formada por los números 37, 28, 40, 48, 38, 43. El número complementario es el 17, el reintegro el 0 y el Joker, 3224824.

La recaudación ha ascendido a 10.917.905 euros.

En el sorteo de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 45.000.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), existen tres boletos premiados con 73.797 euros, mientras que de Tercera Categoría (5 aciertos) existen 147 boletos acertantes premiados con 2.761 euros.