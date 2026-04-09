El comercio mundial de vida silvestre aumenta el riesgo de transmisión de patógenos de animales a humanos

Archivo - Un perro en una de las jaulas de la Sociedad Protectora de animales de Lugo, a 16 de marzo de 2023, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comercio mundial de vida silvestre, especialmente en mercados ilegales y de animales vivos, está impulsando la propagación de enfermedades de animales a humanos, según un nuevo estudio conjunto de la Universidad de Friburgo (Alemania) y la Universidad de Lausana (Suiza).

Los hallazgos, publicados en 'Science' muestran que los mamíferos comercializados tienen más del 40% de probabilidades de albergar patógenos que infectan a los humanos, y las especies acumulan más patógenos compartidos cuanto más tiempo permanecen en el comercio. Las interacciones cercanas entre humanos y animales salvajes crean vías para la propagación de parásitos y patógenos, que en ocasiones desencadenan epidemias y pandemias.

El comercio mundial de vida silvestre, que abarca la caza, la cría, el transporte, la venta minorista y la tenencia de mascotas, plantea riesgos particularmente altos de transmisión de patógenos de animales a humanos. Este comercio se ha relacionado con brotes que van desde el VIH y el Ébola hasta la COVID-19 y la varicela. Si bien la investigación ha explorado los factores ambientales y ecológicos que influyen en la transmisión de patógenos, la dinámica de la propagación de enfermedades específicamente dentro del comercio de vida silvestre y entre humanos y animales comercializados aún no se comprende bien.

Los investigadores analizaron 40 años de datos sobre el comercio mundial de vida silvestre procedentes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el Sistema de Información para la Gestión de la Aplicación de la Ley (LEMIS) y el Conjunto de Datos de Vida Silvestre Incautada y sus Usos Previstos (DSW). Posteriormente, vincularon estos datos con la base de datos CLOVER, que cataloga más de 190.000 asociaciones entre mamíferos y patógenos, para identificar qué especies se sabe que comparten patógenos con los humanos.

De esta forma, descubrieron que, entre las 2.079 especies de mamíferos involucradas en el comercio mundial, el 41% compartía al menos un patógeno con los humanos, en comparación con solo el 6,4% de las especies no comercializadas, y que los mamíferos comercializados tienen 1,5 veces más probabilidades de albergar patógenos transmisibles a los humanos.

Según los autores, esto sugiere que la transmisión entre especies es una característica inherente al comercio de vida silvestre. Las especies presentes en los mercados de animales vivos y, en menor medida, las involucradas en el comercio ilegal, albergan más patógenos que las que se comercializan exclusivamente como productos o legalmente. Además, los hallazgos demuestran que el tiempo que una especie permanece en el comercio aumenta aún más el riesgo. Los autores descubrieron que, en promedio, cada década que una especie se comercializa corresponde con un patógeno adicional compartido con los humanos.