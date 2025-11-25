Comisión 8M denuncia la "instrumentalización" de las políticas de género para "promover odio": "Nos están matando"

La Comisión 8M se moviliza este 25 de noviembre por las calles de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión 8M se ha movilizado este 25 de noviembre en Madrid para denunciar la "instrumentalización" de las políticas de género para "promover odio", en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"Se está negando que la violencia de género sigue siendo un problema. Nos están matando", ha asegurado en declaraciones a los medios una de las portavoces de la organización, Daniela Lagos.

Al respecto, Lagos se ha referido al recorte de presupuestos, la externalización de servicios y la precarización de las trabajadoras, circunstancias que, como ha asegurado, "implica que las víctimas reciben una atención deficiente, tardía y en muchas ocasiones inexistente".

"Esto simplemente alimenta la total impunidad y golpea a las mujeres y disidencias migrantes racializadas y en situación de precarización", ha agregado.

La portavoz también ha denunciado los recortes presupuestarios en materia de educación sexual. "Sabemos profundamente que una educación sexual en edades tempranas es un factor que prevé las violencias machistas. Por eso estamos aquí, para que el presupuesto de educación sexual se mantenga. Y nosotras somos un feminismo que no dejamos a nadie atrás", ha indicado.

Asimismo, ha denunciado la existencia de violencia institucional cuando el Estado no reconoce los derechos de las mujeres o "no los garantiza u obstaculiza hasta hacerlos totalmente inaccesibles".

"Esto se ve reflejado en leyes como la Ley de Extranjería y la Ley Mordaza, que condenan a las personas migrantes a vivir violencia clandestina. Una ley que hace que denunciar pueda suponer una deportación no protege a nadie. Es un mecanismo de represión", ha aseverado.

Por ello, la portavoz ha reclamado "justicia global" porque hay lugares del mundo donde "sigue habiendo violaciones, explotación de cuerpo y territorio".

En la misma línea, su compañera Amaia Ugarte ha afirmado que les "va la vida" en la lucha feminista porque las mujeres son "agredidas sistemáticamente" y sus derechos son "vulnerados".