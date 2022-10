Comisión Europea lanzará a finales de año nuevas herramientas de evaluación de políticas educativas para países de la UE

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea, con el objetivo de mejorar las inversiones de calidad en educación y formación, pondrá en marcha antes de finales de año una nueva iniciativa para poner a disposición de los Estados miembros herramientas, métodos y conocimientos "flexibles pero específicos" para ayudarles en la evaluación de sus políticas educativas.

Así lo ha manifestado este miércoles la Comisión Europea, que ha publicado el informe final del grupo de expertos en materia de inversiones de calidad en el ámbito de la educación y formación 'Investing in our future: quality investment in education and training'.

El informe de los expertos se centra en la mejor manera de invertir dinero público en cuatro sectores principales del gasto en educación y formación en la UE: profesores y formadores; infraestructuras educativas; aprendizaje digital; y equidad e inclusión.

El grupo de expertos indica prácticas "prometedoras" en materia de educación y formación en contextos nacionales, que pueden servir de inspiración para los gobiernos y las instituciones educativas de toda la UE.

Entre ellas se incluyen iniciativas para reducir el estrés laboral del profesorado, promover su bienestar y aumentar sus competencias digitales pedagógicas; programas de enseñanza individual y de tutoría entre iguales; programas de construcción y renovación de escuelas para mejorar la calidad de las instalaciones; y promoción de la calidad de la educación infantil y la atención a la primera infancia.

Estas prácticas y reformas de las políticas educativas a escala nacional se comparten periódicamente en el contexto del marco estratégico del Espacio Europeo de Educación a través de los grupos de trabajo del Espacio Económico Europeo, para inspirar cambios positivos en toda la Unión Europea.

"Tenemos que garantizar que todos los jóvenes europeos reciban la mejor educación posible. Promover las inversiones de calidad en educación y formación es una prioridad política clave para la Unión Europea y resulta esencial para lograr el Espacio Europeo de Educación de aquí a 2025", ha señalado la comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel.

Las conclusiones de este informe, según ha subrayado Gabriel, se incorporarán al trabajo en la Comisión, y seguirán "promoviendo una cultura real de evaluación de las políticas en los Estados miembros para apoyar las inversiones de calidad en educación y formación y hacer el mejor uso posible de los recursos" disponibles.

Las conclusiones destacan la importancia de evaluar las políticas educativas en cada país, lo que a su vez podría orientar las futuras decisiones de inversión en beneficio de los estudiantes, el profesorado y toda la comunidad educativa.

Aunque los sistemas de educación y formación difieren de un país a otro, los Estados miembros de la UE se enfrentan a retos comunes en el ámbito de la educación y formación. En un momento en que la UE canaliza "más financiación que nunca" hacia la educación y formación, el informe también revela los retos que deben superarse para mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto y en los que los enfoques comunes podrían ser beneficiosos.

Así, advierte de la "falta de datos sólidos" sobre el impacto de las inversiones específicas en los resultados reales del aprendizaje, por lo que incide en que "se necesitan más pruebas", y la Comisión está "dispuesta a trabajar en ello apoyando la evaluación de las políticas educativas".

También incide en la necesidad de "llevar a cabo evaluaciones más sólidas de las políticas educativas nacionales en general". Para ello, el estudio señala que "es necesario que los responsables políticos posean conocimientos especializados sobre los métodos de evaluación y que los resultados se divulguen en toda la UE".