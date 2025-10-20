La comisión de expertos convocada por Sánchez en 2018 no llegó "resolución concluyente" alguna sobre el cambio horario

Tampoco recomendó cambiar el actual huso horario, coincidente con Europa Central y fijado en la época franquista

La comisión de expertos convocada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2018 no llegó a ninguna "resolución concluyene" sobre el cambio horario estacional.

Así lo puso de manifiesto en un informe que fue hecho público en marzo de 2019 durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que la entonces portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, avanzó que España mantendría el cambio de hora estacional.

Además, estos expertos también estudiaron la conveniencia de modificar el actual huso horario -el mismo que Alemania y que se remonta a la época franquista-, sobre el que tampoco se planteó "cambio alguno".

Después de meses de análisis, el Gobierno explicó que la comisión de expertos no había llegado a ninguna "resolución concluyente" sobre el cambio horario estacional, habida cuenta de la "gran cantidad de repercusiones de impacto" que tiene esta medida en campos como el económico o el cultural.

Igualmente, recordaba que cuando el CIS preguntó a los españoles con qué horario preferían quedarse definitivamente, estos respondieron que el de verano, mientras que los expertos recomiendan que sea el horario de invierno. El Ejecutivo también argumentó que a nivel europeo tampoco se había producido ninguna conclusión concluyente ni vinculante, aunque recorbada que se habían emplazado a volver a estudiar el tema en 2021.

La Comisión Europea había presentado una propuesta para poner fin a los cambios de hora durante 2019. En un principio el 31 de marzo de 2019 iba a ser el último cambio de hora que se realizaría en la Unión Europea, pero el Parlamento Europeo pidió retrasar hasta 2021 la eliminación de los cambios de hora propuesto por la Comisión Europea. En 2021, la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo pidió de nuevo acabar con esta práctica aunque el Consejo de la UE no se había posicionado al respecto. La decisión también se vio retrasada por la irrupción de la pandemia de Covid-19 o el Brexit.

Tradicionalmente, el último domingo de marzo es cuando se realiza el cambio de hora para adaptarse al horario de verano por lo que a las 2.00 de la madrugada, hora peninsular, se adelantan los relojes hasta las 3.00 (la 1.00 de la madrugada en Canarias pasará a ser las 2.00). El cambio se produce de nuevo el último domingo de octubre, para adaptarse al horario de invierno por lo que a las 3.00 de la madrugada los relojes se retrasan a las 2.00.