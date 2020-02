La comparsa de Carnaval sobre el Holocausto pide "disculpas" a los judíos y cancela su asistencia a más desfiles

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación cultural El Chaparral Las Mesas (Cuenca) ha enviado una carta a la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) en la que pide "disculpas" a los judíos por su representación de carnaval sobre el Holocausto y en la que anuncia la "cancelación" de su asistencia a todos los desfiles a los que tenía previsto acudir.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, la asociación asegura que "todo ha sido un malentendido" y que, realmente, lo que querían transmitir era "un homenaje al pueblo judío que había sufrido durante el Holocausto".

Si bien, reconoce que tras la repercusión mediática que ha tenido su representación durante el desfile regional de carnaval de Campo de Criptana, en Ciudad Real, han llegado a la conclusión de que "los medios utilizados, a través de una representación de carnaval, con música, baile, etcétera, no son los más adecuados".

Por ello, la asociación ha asegurado que han suspendido la asistencia a todos los desfiles que tenían previsto asistir en estos días y que van a publicar una aclaración en sus redes sociales explicando que "se ha difundido una imagen errónea" de su peña y que no han "sabido transmitir" el mensaje "de consideración y respeto" que querían hacer llegar.

"Desde la Asociación Cultural El Chaparral pedimos disculpas a todas aquellas personas, grupos o colectivos que, a través de nuestra representación se hayan podido sentir ofendidos, porque no ha sido nuestra intención", subraya El Chaparral.

Finalmente, la asociación ha insistido en que están "en contra del genocidio ocurrido contra el pueblo judío". "Espero acepten nuestras disculpas en referencia a este hecho", concluye la carta.

QUERÍAN HACER "UN HOMENAJE"

En una entrevista con Radio Sefarad, el representante de la asociación El Chaparral Las Mesas, Carlos Jiménez, ha explicado que empezaron a preparar la representación hace unos tres meses y que sabían que era "una propuesta arriesgada" pues era "un tema muy delicado porque remueve muchas vidas y se puede atentar contra el respeto".

En todo caso, ha argumentado que su intención no era de "ofender" a nadie y ha añadido que en su zona geográfica el carnaval se entiende no tanto como "broma o chirigota" sino de forma "muy seria", como una "representación teatral".

No obstante, ha indicado que algunos integrantes de la agrupación decidieron no participar en la representación porque "no veían" adecuado el tema propuesto y ha reconocido que "no ha sido la plataforma más indicada" para hacer, como querían, "un homenaje".

Por su parte, la directora de Comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España, ha precisado que cuando vieron las imágenes del desfile la sensación fue de "rechazo absoluto" pero como había elementos que no comprendían, se pusieron en contacto con la agrupación y tras hablar con ellos, confían en que no era su intención y aceptan las disculpas.

"Confiamos en lo que él dice, creemos en la intención que tenían, pero le transmitimos que fue absolutamente inadecuado elegir ese contexto de carnaval, de música, baile y humor para hacer un homenaje a las víctimas del Holocausto. Aceptamos las disculpas de la agrupación y nos quedamos con la enseñanza: que hay determinados asuntos sobre los que no se puede bromear porque hieren muchas sensibilidades", ha subrayado María Royo, en conversación con el representante de El Chaparral en Radio Sefarad.

LA EMBAJADA DE ISRAEL LO TACHÓ DE "VIL Y REPUGNANTE"

La Embajada de Israel en España condenó este martes "la vil y repugnante representación banalizando el Holocausto en el carnaval de Campo de Criptana", con un mensaje en Twitter de su portavoz, Yoav Katz.

El diplomático denunció en esta red social que se haga "burla de los seis millones de judíos asesinados por los nazis" y emplazó a los países europeos a "combatir activamente el antisemitismo". En la comparsa desfilaron personas disfrazadas de nazis y otras de judíos de los campos de exterminio bailando al son de música disco.

Fuentes diplomáticas israelíes consultadas por Europa Press señalaron que la Embajada está en contacto con el Ayuntamiento de la localidad para tratar de obtener una explicación sobre lo sucedido.

La polémica se suscitó cuando la comparsa en cuestión, de la Asociación Cultural El Chaparral de Las Mesas (Cuenca), publicó en su página de Facebook una fotografía de la carroza que llevaban en su desfile.

En ella podía verse un cartel que decía: "En memoria de los seis millones de hombres, mujeres y niños judíos que perecieron en el Holocausto" y de quienes sufrieron "la persecución y el exterminio en razón de su raza, orientación sexual, religión, origen étnico o ideas políticas". "Siempre estaréis en nuestro recuerdo", añadía.

Ya en enero, la asociación había avanzado en esta misma página que su intención con su montaje era homenajear a las víctimas del exterminio y recordar "uno de los hechos más deshonrosos ocurridos en la historia de la humanidad".