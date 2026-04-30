Complicaciones en carreteras de Madrid, Toledo, Valencia y Sevilla al inicio del puente del 1 de mayo

Archivo - Decenas de vehículos durante la operación salida por las vacaciones de Semana Santa, en la A-5, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varios accidentes dificultan la circulación en Madrid, Toledo, Valencia y Sevilla en el inicio del puente de mayo, según el boletín radiofónico de la Dirección General de Tráfico (DGT), actualizado a las 17:00 horas.

En concreto, se han producido accidentes a la salida de Madrid por la A4 a la altura de Getafe y en la A6 en el entorno de Las Rozas; así como en Toledo, por la A4 en La Guardia sentido Madridejos; en Valencia, por la A7 en Sagunto hacia Castellón y en la entrada de Sevilla, por la A4 en Dos Hermanas.

Asimismo, la DGT ha señalado que hay tráfico intenso en las salidas de Madrid, en la A1 en Alcobendas y en el Circuito del Jarama, en la A2 en San Fernando de Henares, en la A3 en Rivas, en la A42 en Parla y también en la A5 en Navalcarnero.

A su vez, en Ávila hay tráfico denso en la A6 en Arévalo sentido Tordesillas y en Burgos en la A1 en Sarracín. De manera paralela, se complica la circulación en Guipúzcoa la AP8 en Irún hacia Francia.

También en Tarragona la AP7 en L'Aldea sentido Castellón y en Valencia la A7 en Bétera sentido Alicante. Por último, la DGT ha señalado que está especialmente densa en Málaga la Autovía 7 en San Pedro Alcantara en ambos sentidos.