Complicaciones a la entrada de las grandes capitales en las últimas horas de la operación retorno de Semana Santa

Decenas de vehículos durante la operación retorno por la carretera A4 con motivo de la Semana Santa 2026, a 5 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La entrada a grandes capitales está registrando complicaciones en la circulación debido a congestión y accidentes, durante las últimas horas de la operación retorno de Semana Santa, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Esta operación se ha prorrogado hasta las 00.00 horas de este lunes al ser festivo en las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha y País Vasco.

Por ello, alrededor de las 18.30 horas, se registra congestión "en las arterias que se dirigen a los principales núcleos urbanos". También se han registrado accidentes en Madrid de la salida por la A-2 en Torrejón de Ardoz y en la A-3 en Arganda del Rey. En Toledo, en la A-4 en Seseña y en la A-42 en Illescas dirección Madrid. En Albacete, en la A-31 en La Jineta sentido La Roda.

También se registran accidentes en Castellón en la A-23 en Segorbe hacia Valencia; en Valencia, en la entrada por la A-3 en Requena; en Murcia en el acceso por la A-7 en Totana; en Cáceres en la A-66 en la capital de la provincia hacia Salamanca y en Zaragoza de salida por la A-2 en Miralbueno.

Hasta la mañana de este lunes, un total de 27 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico desde el inicio de la Semana Santa, que comenzó a las 15.00 horas del viernes 27 de marzo, según ha informado este lunes la Dirección General (DGT) a Europa Press. En 2025, fueron 26 las personas que perdieron la vida en accidentes de tráfico durante toda esa semana.

La DGT estima que durante esta Semana Santa se producirán alrededor de 17 millones de desplazamientos, unos 300.000 más que en el mismo periodo del año pasado. Solo durante la primera fase se estimaban 4,3 millones de desplazamientos.