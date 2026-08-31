Complicaciones en entradas de Madrid y Barcelona durante las últimas horas de la 'Operación Retorno' de verano

Vehículos circulan por la carretera A3 a la altura del Ensanche de Vallecas durante la operación retorno del verano, a 30 de agosto de 2026, en Pinto, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación registra complicaciones este lunes por la tarde, en las últimas horas de la 'Operación Retorno de verano', especialmente en las entradas de Madrid y Barcelona, según el boletín informativo de la Dirección General de Tráfico (DGT) de las 18:40 horas.

En concreto, se registra tráfico intenso de entrada a Madrid por la A-1, en Las Tablas, y por la A-3, en Arganda del Rey. Asimismo, hay circulación intensa en la A-6, en Arévalo (Ávila), en dirección Madrid. Además, un accidente afecta a la entrada de la capital por la A-6 a la altura de Majadahonda.

Asimismo, la entrada a Barcelona registra complicaciones en la C-58 y la C-33, en el entorno de Montcada, mientras que en la A-8 en Avilés (Asturias), en dirección Gijón, un accidente también dificulta la circulación

En Cantabria, se registran complicaciones en la A-67, a la altura de Boo de Piélagos, en dirección Torrelavega. También hay tráfico intenso en Tarragona, en la A-7, a la altura de El Perelló, sentido Barcelona.

Estas incidencias se producen durante la 'Operación Retorno' del verano, la última de las cuatro grandes operaciones especiales previstas por la Dirección General de Tráfico (DGT) durante la Operación Verano 2026, que se desarrolla entre el 28 y el 31 de agosto y para la que la DGT había previsto 104 millones de desplazamientos.