Compromís celebra el decreto ley que equipara las familias monoparentales con dos hijos a las numerosas

El diputado de Sumar y candidato de Compromís-Frente Amplio en las elecciones generales, Alberto Ibáñez - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha celebrado la aprobación en el Consejo de Ministros del real decreto ley para ampliar la protección de familias monoparentales a las numerosas con pocos recursos y las de personas con una persona progenitora con discapacidad y más de un hijo.

"Quiero agradecer el esfuerzo y el trabajo al ministro Bustinduy, que hoy ha anunciado que el Consejo de Ministros aprueba una ley de apoyo a las familias monoparentales, muy mayoritariamente encabezadas por mujeres", ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

A su juicio, se trata de una medida "fundamental" de lucha contra la feminización de la pobreza y su transmisión generacional. Además, ha recordado que, en 2018, Compromís impulsó en la Comunidad Valenciana un decreto de apoyo a las familias monoparentales.

Si bien, ha lamentado que, al no disponer de derecho civil propio, no pudieron "ir más allá". "Por eso, hoy nos alegramos de esta gran ley que permitirá, por ejemplo, que los ayuntamientos puedan bonificar el IBI a las familias monoparentales como ya venían bonificando a las familias numerosas", ha asegurado.

En esta misma línea, ha pedido que parte de la agenda valenciana de la siguiente legislatura sea recuperar el derecho civil, el derecho foral valenciano, "para poder empezar a legislar otro tipo de familia".

"Hemos visto cómo la Francia insumisa está abriendo debate para generar derechos para que puedan cuidar las amigas y no solamente la familia biológica o la familia nuclear", ha señalado, al mismo tiempo que ha llamado a abrir este debate y ponerlo "encima de la mesa".