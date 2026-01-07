Compromís exige responsabilidades a las plataformas que retransmitieron la muerte del 'streamer' Sergio Jiménez

Archivo - Dos jóvenes juegan frente al ordenador a videojuegos durante la inauguración del festival DreamHack Valencia 2023, en la Feria Valencia, a 7 de julio de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas en las que pide al Gobierno que tome medidas judiciales contra las plataformas 'online' que permiten retransmisiones como las de 'Zona Gemelos' o 'Casa de los Gemelos' y aquella en la que supuestamente murió el 'streamer' Sergio Jiménez, fallecimiento que se produjo durante la madrugada del 30 al 31 de diciembre en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y que investigan los Mossos d'Esquadra, según han explicado fuentes de la investigación a Europa Press.

En concreto, el diputado de Compromís-Sumar y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Alberto Ibáñez, ha preguntado al Ejecutivo si tiene previsto tomar medidas judiciales o exigir responsabilidad a las plataformas que permiten estas retransmisiones; y si valora una reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual o una aplicación más rigurosa de la misma "a la vista de que no se está cumpliendo la prohibición de emisión de programas con escenas de violencia gratuita".

Asimismo, ha pedido saber si estaban o están la persona fallecida mencionada anteriormente y las personas que forman parte de "Zona Gemelos" o "Casa de los Gemelos" (Carlos Ramos y Daniel Ramos o sociedad a su cargo) inscritos como usuarios de especial relevancia en el Registro Estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual, de prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma y de prestadores del servicio de agregación de servicios de comunicación audiovisual. "En caso de no estarlo, ¿existe infracción de lo dispuesto legalmente?", ha inquirido.

Según ha señalado, se han dado situaciones similares a las de Jiménez, como es el caso de Raphaël Graven, fallecido en Francia por un reto similar. De forma paralela, también se han producido recientemente exitosas retransmisiones en Youtube "donde la violencia entre personas reales es un reclamo para la audiencia, como es el caso de la Casa de los Gemelos".

"Esto nos informa de una dinámica deshumanizadora de las redes y espacios de impunidad que deben encontrar coto y una acción de protección activa de la Administración hacia la salud e integridad física de las personas, pues en muchos de estos casos se estaría haciendo uso de las vulnerabilidades psicológicas de los y las participantes para hacer dinero, suponiendo esto una irresponsabilidad y poniendo en peligro la salud e integridad de estas personas", ha denunciado Ibáñez.

El diputado de Compromís ha pedido una mejora en la regulación ante el hecho de que la prohibición de exhibir o hacer apología de violencia gratuita se circunscribe en muchas ocasiones al acceso a las plataformas por parte de menores, criterios que muchas de estas plataformas no controlan de forma suficiente. A su vez, ha denunciado que la regulación no concibe la posibilidad de conductas que incitan a la autolesión o a la puesta en peligro de la salud física con el único objetivo de generar audiencia y contenido.

"Entendemos que podrían tener consecuencias penales, pues no solo existe una falta total del deber de auxilio, sino que existe una acción positiva a la inducción a que un tercero se autolesione", ha señalado.