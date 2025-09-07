Una concentración en Madrid denuncia la "masacre" de más de 18.500 menores en Gaza

Una pancarta durante una concentración propalestina, frente a la embajada de Israel, a 6 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colectivo 'Marea Palestina: la educación contra el genocidio' ha impulsado una concentración este domingo en la plaza de Callao de Madrid con el fin de denunciar la "masacre" de más de 18.500 menores en Gaza por parte del Ejercito israelí en los dos últimos años.

En la concentración, los participantes leerán durante todo el día los nombres de todos los menores fallecidos en Gaza. "Con este acto intentamos sensibilizar a la ciudadanía de que nos encontramos ante un auténtico genocidio y es el momento de actuar", ha señalado Jesús Bartolomé, miembro de la organización.

"Necesitamos una actuación urgente por parte del Gobierno. Reclamamos que el próximo Consejo de Ministros, el 9 de septiembre, se apruebe el decreto ley de embargo de armas que debería ser aprobado por todos los ministros de forma inmediata para que se aplique en la máxima brevedad posible", ha manifestado el Bartolomé, reclamando también "la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado de Israel".

A la concentración ha asistido el portavoz en el Congreso de Izquierda Unida (IU), Enrique Santiago, quien ha declarado que Israel está "realizando una inmensa operación de limpieza étnica con la permisividad de la comunidad internacional, con la permisividad de la Unión Europea, que ya se han convertido en cómplices".

Asimismo, ha asegurado que su partido es "contundente" y que se está trabajando para que las reivindicaciones de los manifestantes "lleguen este martes al Consejo de Ministros" junto a "una norma urgente para que se suspenda cualquier tipo de compra y venta de armas" a Israel.

"No nos vale ya la retirada de unos embajadores, ruptura absoluta de relaciones diplomáticas, ruptura de relaciones comerciales, económicas, científicas, de cualquier tipo de cooperación con el Estado genocida", ha manifestado.

El portavoz de IU también ha enviado su apoyo a la Global Sumud Flotilla que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria y a los profesionales de la enseñanza que realizan un encierro en el Círculo de Bellas Artes en Madrid desde el pasado martes.