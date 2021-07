Concentraciones en toda España para reclamar justicia para Samuel, el joven asesinado en A Coruña

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos en toda España han salido este lunes a la calle para protestar contra el asesinato del joven Samuel el pasado sábado, que murió a consecuencia de las heridas provocadas por una paliza que le propinó un grupo de personas, y han pedido justicia por lo que han considerado un acto de homofobia.

Diferentes asociaciones en defensa de los derechos LGTBI habían convocado concentraciones en distintas ciudades a las 20.00 horas. La iniciativa nace de Avante LGBT+, entidad gallega, que ha llamado a la sociedad a movilizarse para unirse al movimiento #XustizaparaSamuel.

En Madrid, unas 3.000 personas, según datos de Delegación del Gobierno, se han manifestado en la Puerta del Sol y han reclamado al colectivo LGTBI pasar a la insurrección: "No queremos más desfiles, queremos barricadas". Entre gritos de consignas como 'Samuel no ha muerto lo han asesinado', 'La homofobia es fascismo' o 'Contra los nazis, mariconazos', los manifestantes se han dirigido después al Ministerio de Justicia, donde han leído un segundo manifiesto en el que han enfatizado que "el asesinato de Samuel no ha sido un hecho casual, sino que ha sido por tener una identidad".

También, a su paso por la Gran Vía, han realizado una sentada y los asistentes han continuado hasta Argüelles. En este punto, los manifestantes han protagonizado un conato de enfrentamientos contra la Policía Nacional que intenta desalojarles de la vía pública.

Los antidisturbios han cercado a los concentrados en el cruce entre las calles Alberto Aguilera y Princesa, lo que provocado que estos no hayan podido continuar su marcha hacia Moncloa ni tampoco hacia Plaza de España. Asimismo, se han registrado cargas policiales hacia algunos de los manifestantes.

En Barcelona, unas 600 personas se han manifestado en algunos puntos de la ciudad, como la plaza Sant Jaume, de manera pacífica y enarbolando algunas banderas LGTBI, en un acto de protesta que ha sido la continuación de la concentración que ha comenzado sobre las 20.00 horas.

En el acto previo a la manifestación se ha podido ver a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la teniente de alcalde de Derechos Sociales de Barcelona, Laura Pérez, y a la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, entre otros. Durante el acto ha habido parlamentos y los concentrados han exhibido pancartas con mensajes como 'Dejad de matarnos', mientras gritaban consignas como 'Ni uno más'.

También en Asturias, decenas de personas se han concentrado en la Plaza Mayor de Gijón y en la Escandalera de Oviedo para pedir justicia tras el asesinato el viernes del joven Samuel en A Coruña.

En Cartagena (Murcia), la Plaza del Icue de Cartagena ha acogido la concentración convocada por el colectivo Galactyco para condenar el asesinato de Samuel. Otras ciudades, como Valencia, Bilbao, Zaragoza, Valladolid, León, Badajoz o Albacete también se han sumado a las manifestaciones por el joven fallecido.

RECUERDO A SAMUEL EN GALICIA

En A Coruña, decenas de miles de personas han acudido a la Praza de María Pita para pedir justicia para el joven y trasladar su apoyo a la familia y amigos. Así, ni la lluvia ha impedido que la plaza estuviese llena hasta los topes, con gente quedándose en las inmediaciones al no poder acceder por la gran afluencia de público.

En la concentración se ha observado a personas de todas las edades y también a algunas personalidades políticas que han estado apoyando con cánticos y aplausos a las asociaciones LGTBI y a los amigos de Samuel.

'Justicia' ha sido la palabra que más se ha escuchado durante la concentración, en la que los asistentes la corearon en varios ocasiones, continuando el mensaje #justiciaparasamuel que ha inundado en las redes sociales en los últimos días.

En la concentración han estado presentes las amigas de Samuel, que portaban, visiblemente emocionadas ante los aplausos de los asistentes, pancartas con lemas como "no buscamos venganza queremos justicia" o "su amor no hacía daño, vuestro odio sí".