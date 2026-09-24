La Conferencia Episcopal defiende la presencia de la Iglesia en las prisiones: "Otra cárcel es posible desde el perdón"

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MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Carod, ha defendido en la memoria de Pastoral Penitenciaria de 2025 la presencia de la Iglesia en las prisiones.

"Queremos mostrar que otra cárcel es posible desde la escucha, el acercamiento, la humanidad, la comprensión, la oportunidad y perdón", ha expuesto José María Carod en la presentación del documento. El departamento ha expresado también su deseo de dar pasos firmes en el acompañamiento de víctimas y victimarios.

"Hacernos presentes en el dolor de tantas familias heridas en ambos lados. Y sobre todo llegar a una coordinación tan total que resulte por sí misma evangelizadora", ha expresado Carod.

La memoria 2025 del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la CEE recoge la actividad de la Iglesia desarrollada durante el pasado año en el acompañamiento tanto a las personas privadas de libertad, a sus familias y a las víctimas.

Según los datos recogidos en el documento, a finales de 2025 había 62.398 personas presas en España. De ellas, más de 40.000 tuvieron contacto directo con la Iglesia a través de los capellanes, el voluntariado, las parroquias, las congregaciones y otras entidades eclesiales.

Para Carod, estos datos memoria reflejan "una presencia (de la Iglesia) que se desarrolla "muchas veces de manera silenciosa, pero que busca acompañar, visibilizar y mejorar la realidad de las personas que cumplen una pena de prisión.

Durante 2025, el departamento ha desarrollado 1.076 programas, de los que 936 se han realizado dentro de los centros penitenciarios y 140 fuera de ellos. En el conjunto de estas actuaciones fueron atendidas 40.289 personas, mientras que 3.722 personas han participado o han estado implicadas en las distintas iniciativas.

Dentro de los centros penitenciarios se han efectuado 573 programas religiosos, con 768 grupos y acciones pastorales y 21.270 personas participantes en actividades religiosas. A ellos se han sumado 341 programas sociales, 22 programas jurídicos y diferentes iniciativas de acompañamiento y atención.

Fuera de los centros, la actividad se ha centrado especialmente en el acompañamiento social y la acogida. La Pastoral Penitenciaria ha contado con 90 casas de acogida, en las que han sido atendidas 3.193 personas, además de acompañar a 621 personas con medidas de trabajos en beneficio de la comunidad. También se han desarrollado 27 programas jurídicos, que han beneficiado a 399 personas.

1.910 VOLUNTARIOS LAICOS Y 159 CAPELLANES

En el documento se hace hincapié en el papel de las personas que hacen posible esta presencia de la Iglesia en el ámbito penitenciario. En 2025 han participado 1.910 voluntarios laicos y 159 capellanes, junto con 667 entidades colaboradoras.

A lo largo del año han contabilizado, además, 804 encuentros y actividades formativas, dirigidos a fortalecer la preparación y el acompañamiento de quienes desarrollan su servicio en Pastoral Penitenciaria. Por ello, han indicado también la necesidad de mejorar los cauces para la formación inicial y permanente de los agentes de pastoral penitenciaria, voluntarios y capellanes. "Constatamos que faltan manos. Debemos especificar bien la vocación al servicio del preso", recoge el documento.

Respecto a las aportaciones económicas, la actividad desarrollada durante 2025 contó con una aportación económica de 3.735.938 euros. De esta cantidad, 1.553.465 euros correspondieron a las capellanías y 2.127.472 euros a las casas de acogida, según los datos globales de la memoria.