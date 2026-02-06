La Conferencia Episcopal Española comienza los preparativos ante la posible visita del Papa León XIV a España

Archivo - El Papa León XIV durante la canonización de Carlo Acutis, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha comenzado los preparativos ante la posible visita del Papa León XIV a España, formando un "equipo de trabajo" que estará coordinado las diócesis de Madrid, Barcelona, Canarias y Tenerife.

"Estos equipos de preparación trabajan en la previsión de que se confirme el viaje del Papa a España. Durante este fin de semana se hará publica la página web oficial que incluye toda la información disponible hasta el momento sobre esta posible visita de León XIV", ha trasladado la CEE en un comunicado.

Esta web estará disponible a lo largo de este fin de semana e incluye un apartado con las preguntas más frecuentes en relación a este posible viaje de León XIV; como qué se sabe hasta el momento, por qué no se conocen más detalles, a qué viene el Papa o qué hacer si alguien quiere ayudar.

Asimismo, esta tarde ha tenido lugar una primera "toma de contacto" de las personas que trabajan en los diferentes grupos y comisiones organizadas, con la presencia del presidente de la CEE, Monseñor Luis Argüello, y de los obispos de las diócesis implicadas en la visita.

Se trata del arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo; el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella; el obispo de Canarias, Monseñor Mazuelos: el obispo de Tenerife, Monseñor Eloy Alberto Santiago; y el nuncio en España, Monseñor Piero Pioppo.