El Congreso acepta abrir la reforma de la ley del solo sí es sí, a iniciativa de Podemos

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha aceptado abrir la reforma de la Ley del solo sí es sí, a iniciativa de Podemos, para que la reparación del daño no sea atenuante en casos de delitos sexuales, con 172 votos a favor (PSOE y socios), 170 en contra (PP, Vox y UPN) y cinco abstenciones (PNV).

En defensa de la iniciativa, la diputada de Podemos Ione Belarra ha acusado este martes al Gobierno de "incumplir" la Ley del 'solo sí es sí' y dejar en "total desprotección" a las víctimas de violencia sexual.

"Si el gobierno lleva un año incumpliendo la Ley solo sí es sí y dejando en la total desprotección a las mujeres víctimas de violencia sexual, en Podemos pensamos que la mayoría feminista que existe en este Congreso le tiene que hacer rectificar. Hoy le pido a este Congreso que obliguemos al gobierno a cumplir con sus responsabilidades", ha reclamado Belarra en la Cámara Baja en el debate de la toma en consideración de la iniciativa de los morados para reformar el Código Penal y que la reparación del daño no sea atenuante en casos de delitos sexuales.

En esta misma línea, ha afeado al Gobierno haber "expulsado" de sus filas "a la mejor ministra de Igualdad que ha tenido este país", así como haber metido el feminismo "en un cajón". Así, ha añadido que la iniciativa de los morados tiene el único propósito de aplicar con urgencia todas las medidas pendientes de la ley del solo sí es sí, que ha recordado que tenían que estar en vigor desde septiembre del 2023.

También ha preguntado por qué no cumple la ley el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "¿Es que molestan todavía los derechos feministas a sus amigos de 40 y 50 años? ¿Qué hace el presidente del Gobierno recogiendo un premio a la Igualdad de género en Naciones Unidas de las manos de una actriz muy famosa cuando no estuvo ahí cuando se desató la ofensiva mediática, política y judicial contra la Ley solo sí es sí, contra esos mismos avances?", ha cuestionado.

En este sentido, Belarra ha advertido de que, mientras millones de mujeres en España, en Europa y en el mundo no tengan garantizado el acceso a la justicia, se estará cometiendo una "gravísima vulneración de derechos humanos". Así, ha agregado que el acceso a una justicia que proteja los derechos de las mujeres pasa por hacer efectiva "de manera urgente" al 100% la Ley del sólo sí es sí.

"Señorías, acabar con la justicia patriarcal, con el machismo en la justicia, es una cuestión de Estado. No podemos pedirles a las mujeres que denuncien si cuando lo hacen no se las cree, si cuando lo hacen se les sigue preguntando qué hora era, cómo ibas vestida o si cerraste bien las piernas", ha apuntado.

Asimismo, Belarra ha expuesto que el principal problema de seguridad que tiene la sociedad española "no es ni la inmigración ni la ocupación, como defienden las derechas", sino la violencia machista.

Además, ha señalado en su intervención que la iniciativa recoge que todas las víctimas de violencia sexual tengan asistencia jurídica gratuita "para que no haya víctimas de primera y de segunda". También que los juzgados de violencia de género atiendan a las mujeres que han sufrido una violación y que la reparación económica no se pueda utilizar para rebajar las penas de los agresores si la reparación no es integral.

Igualmente, Belarra ha hecho referencia al caso de Gisèle Pelicot, la mujer francesa víctima durante una década de las violaciones organizadas por su propio marido. En este sentido, ha añadido que Gisèle ha dado una lección al mundo, "con una verdad muy sencilla, pero muy importante", que la vergüenza "tiene que cambiar de bando".

PP PIDE A PODEMOS QUE "SE TOMEN LAS COSAS EN SERIO"

En el turno de portavoces, la diputada del PP, Beatriz Fanjul, ha señalado que Podemos es un "peligro" para las mujeres "con sus políticas ideológicas y sus discursos de pancarta". "Yo creo que ya va siendo hora de que se tomen las cosas en serio y que hablemos una vez por todas por los derechos de todos. A todas las mujeres, más y mejor conciliación, más y mejores trabajos, más y mejor protección y por supuesto, ninguna agresión o asesinato más", ha reclamado.

Además, Fanjul ha dicho que el texto de los morados es "otra chapuza" y ha lamentado que el balance de la Ley del solo sí es sí son 1.223 rebajas de condenas y 126 excarcelaciones por la aplicación de la norma.

Por su parte, la socialista Lidia Guinart ha recalcado que el PSOE ve "muchas deficiencias" en la propuesta de Podemos, "tanto desde un punto de vista de técnica legislativa como respecto al contenido". "En algunos casos porque apuntan a modificaciones que o bien ya están aprobadas o que están en tramitación como se les ha dicho ya por parte de otros gobiernos", ha apuntado.

En todo caso, Guinart ha matizado que, a pesar de estas cuestiones, el PSOE comparte la finalidad de esta proposición de ley, así como la intencionalidad que subyace en relación con el desarrollo del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

En esta misma línea se ha mostrado la diputada de Sumar Júlia Boada, que ha avanzado que será durante el proceso legislativo, durante las negociaciones de las enmiendas, donde contribuirán a la mejora de la propuesta. A su juicio, hay que mejorar el texto para que no haya dudas en la reforma del Código Penal para evitar que aquellos con un gran poder adquisitivo puedan esquivar la pena de sus delitos sexuales cometidos.

VOX RECLAMA "FRONTERAS SEGURAS" CONTRA LOS DELITOS SEXUALES

Al igual que el PP, la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz ha recordado las rebajas de penas a agresores sexuales por la Ley del solo sí es sí y ha tildado de "despropósito" y de "una auténtica burla" que Podemos acuda a la Cámara Baja a debatir sobre la protección a las víctimas de la violencia sexual. "Queremos que impere la razón y el sentido común frente al sectarismo ideológico que ustedes profesan y que solo conduce al fracaso. No le den más vueltas, señorías, contra los delitos sexuales, contundencia de la ley y fronteras seguras. No hay otra forma. No la hay", ha subrayado.

Por el PNV, Joseba Agirretxea ha incidido en que es "urgente" la creación de juzgados especializados, con jueces y fiscales con formación especializada y perspectiva de género. En todo caso, ha añadido que el Código Penal "no es para solucionar problemas", sino para "castigar delincuentes".

Isabel Pozueta, de EH Bildu, ha dicho que, en términos generales, desde su formación consideran que la iniciativa de Podemos busca un objetivo que comparten, como "reforzar, mejorar y asegurar" la implementación y el desarrollo de la ley. Aunque, ha añadido que creen que "deberán ser mejoradas ciertas cuestiones durante su tramitación".

Por su parte, Pilar Vallugera, de ERC ha pedido tener cuidado para no "destrozar" los acuerdos que mantienen. Además, ha destacado que el Código Penal es la úlima ratio.

Finalmente, Pilar Calvo, de Junts, ha pedido combatir la violencia machista desde la educación, pero también haciendo las modificaciones legales "pertinentes".