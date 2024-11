El Congreso fija la próxima semana las votaciones para elegir al nuevo presidente de RTVE

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso celebrará la próxima semana las votaciones para elegir al nuevo presidente del Consejo de Administración de RTVE. En la primera oportunidad, prevista para el martes, se requiere una mayoría de dos tercios (233 votos) y, de no alcanzarse, la votación definitiva será el jueves, cuando ya bastará la mayoría absoluta (176 votos), según establece el nuevo sistema de elección modificado por el Gobierno vía decreto ley.

Así lo refleja el borrador del orden de día del Pleno del Congreso para la próxima semana, al que ha tenido acceso Europa Press. De entre los quince consejeros elegidos por el Parlamento (once por el Congreso y cuatro por el Senado), el nombre que más suena para presidir la Corporación pública es el del exdirector de Contenidos de RTVE José Pablo López, cesado en marzo por la anterior presidenta interina Elena Sánchez en medio del controvertido fichaje de David Broncano.

El propio López aseguró ante la Comisión de Nombramientos del Congreso que lo propuso sin que "nadie" se lo sugiriera, tampoco el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que acertaron. "No lo he dicho en los últimos siete meses y creo que, a lo mejor aquí, viene bien decirlo. Yo estuve detrás de la contratación de David Broncano. Es más, yo lo propuse, lo confieso, y lo propuse sin que nadie me lo sugiriera, tampoco me lo sugirió el presidente del Gobierno", dijo el entonces candidato al Consejo de Administración de RTVE.

Además, afirmó que cree haber "demostrado durante este tiempo" que tiene "criterio" y "autonomía en las decisiones" que toma. "Le tengo que decir ahora con la visión de mes y medio, dos meses, que acertamos, no solamente yo, sino también mi equipo que me apoyó en esta decisión", subrayó el candidato propuesto por el PSOE.

Junto a José Pablo López, el Pleno de la Cámara Baja eligió la semana pasada a los otros diez miembros propuestos por el PSOE y sus socios. Así, el consejero propuesto por Podemos es el locutor musical Mariano Muniesa, especializado en el mundo del heavy metal y del rock en general, que fue en la candidatura de Pablo Iglesias en las elecciones de 2021 en la Comunidad de Madrid, en el puesto número 30.

Junts presentó a Miquel Calçada 'Mikimoto', un presentador de TV3 que fue en las listas de Junts pel Sí y propuesto como senador. La apuesta de ERC es Sergi Sol, un estrecho colaborador de Oriol Junqueras, mientras que el PNV escogió a la exconsejera de Educación del Gobierno de Navarra y exdiputada de Geroa Bai María Roncesvalles.

Desde Sumar, han promovido a la periodista María Teresa Martín, que fue miembro del Comité Intercentros de RTVE por CCOO, y a la exdiputada de En Comú Marta Ribas, que a última hora dejó fuera de la lista a la histórica periodista de TVE Paloma del Río.

El PSOE, por su parte, ha elegido a Esther de la Mata, directora de Comunicación del ministro Félix Bolaños; Angélica Rubio, directora de elplural.com y que trabajó en Moncloa con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero; la periodista y escritora Mercedes de Pablos, que dirigió Canal Sur cuando gobernaba el PSOE y que ha formado parte de listas socialistas en Sevilla; y la cantautora Rosa León, quien en su día fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

Por su parte, el Pleno del Senado ha elegido este jueves a los miembros propuestos por el PP: el exdirector de TVE Eladio Jareño, el exdiputado y exsenador 'popular' Rubén Moreno, la periodista de TVE Marina Vila y el director de la Agencia Tributaria durante el gobierno de José María Aznar, Ignacio Ruiz Jarabo.